2019-08-22T22:27:40+03:00
Общество

В Воронеже объявили номера 29 маршруток, которые хотят ликвидировать

Горожанам предлагают внести коррективы в предложения новой транспортной схемы
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Стали известны номера воронежских маршруток, которые собираются ликвидировать в ходе принятия новой схемы городской транспортной сети. Напомним, предложения по ее обновлению подготовил "РосдорНИИ".

Итак, планируют избавиться от следующих 29 автобусов: №№ 3, 6м, 11, 14в, 15а, 16в, 18, 20, 20б, 20м, 22, 23к, 28, 33к, 37, 42, 49а, 52ав, 58, 59, 59ас, 64, 64а, 68, 69т, 70а, 77к, 88а, 93.

30 автобусов изменят маршруты: №№ 3в, 5, 5а, 6, 10а, 13, 15, 34, 39, 41, 43, 47, 48, 49б, 50, 65а, 68а, 68т, 70м, 75, 76, 78а, 80, 84, 87, 88, 96, 120в, 122, 125. Поменяют пути следования и три троллейбуса: №№ 7, 8, 17.

35 автобусных маршрутов останутся неизменными, а некоторые поедут по тем улицам, куда не заглядывали раньше: Ипподромная, Софьи Перовской, микрорайон "Озерки". Добавится долгожданный новый маршрут из Шилово, а по улице 9 Января поедут не только ПАЗики, но и большие автобусы.

- Несмотря на уменьшение общего количества маршрутов, ни одна улица, по которой сейчас ходит транспорт, не останется без него и в новой схеме. Провозная способность обеспечивается увеличением класса подвижного состава и перспективой внедрения выделенных полос. Также связность маршрутной сети повышается за счет перевода некоторых автобусов на параллельные основным магистралям направления и запуска маршрутов на улицы, которые в настоящее время не обслуживаются, - пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Маршрутная сеть должна пройти процедуру публичных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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