Воронежский общественник раскрыл, почему автомобилистам не приходят штрафы за неоплату парковки

"Штрафы за неоплату парковки незаконны!" - ранее заявил Николай Киселев, председатель регионального отделения "Комитета по защите прав автомобилистов". Общественник сослался на то, что последние изменения в законе "О полиции" все равно не открыли дорогу обмену информацией между мэрией и ГИБДД - нужны подзаконные акты. В городской администрации тогда ответили, почему все-таки могут собирать штрафы. Николай Киселев подробно разобрал этот ответ.

- Позиция мэрии очевидна, понятна и уместилась в одном предложении: "постановления…будут выноситься комиссиями в соответствии с хорошо знакомой водителям процедурой, которая используется должностными лицами ГИБДД при выявлении правонарушений специальными техническими средствами".

Возможно, когда-нибудь так и будет. Но сейчас для рассылки "писем счастья" административными комиссиями (как это делает ГИБДД) нет необходимых правовых оснований. Действительно, все перечисленные в ответе мэрии статьи КоАП РФ имеются в наличии. Да, есть порядок привлечения собственников (ст. 2.6.1), и рассматривать дело при определенных условиях можно в отсутствие привлекаемого лица (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ).

Однако согласно ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ "в случае выявления административного правонарушения… в области благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта РФ, совершенных с использованием транспортного средства, ... зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, … постановление по делу…выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело,… и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса".

И все было бы хорошо, но административная комиссия не может вынести постановление, отвечающее требованиям ст. 29.10 КоАП РФ, так как п. 3 ч. 1 этой статьи требует "указания сведений о лице, в отношении которого рассмотрено дело". Такой информацией административные комиссии не владеют, получить её могут только посредством обращения в МВД. Не случайно УГИБДД в своем ответе по данному поводу обратило внимание на тот факт, что "для предоставления …информации о собственниках (владельцах) транспортных средств из банков данных МВД России необходимо наличие нормы федерального закона, разрешающей предоставление такой информации".

Механизм такого обращения пока не разработан и не узаконен. Ст. 17 Закона "О полиции" с 3 октября дополнена пунктом 5.1, согласно которому информация о владельцах транспортных средств "предоставляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, по определению об истребовании сведений, вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении".

Однако и этот пункт, вопреки мнению администрации города, не даёт права административным комиссиям рассылать "письма счастья", так как новый порядок в МВД РФ пока не утверждён, а у административных комиссий отсутствуют основания для вынесения определения о запросе необходимых сведений в ГАИ.

Приведённая в ответе мэрии довольно безапелляционная фраза о том, что "способ получения сведений о собственнике транспортного средства не влияет на порядок привлечения к административной ответственности" - есть не что иное, как попытка обосновать возможные серые схемы получения требуемой информации. Не случайно в этом месте они забыли сослаться на конкретную норму закона. В то же время ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ прямо говорит: "Не допускается использование доказательств… если указанные доказательства получены с нарушением закона". Да и ст. 1.6 КоАП РФ пока не отменили. А она гласит, что человека нельзя привлечь к ответственности "иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом".

Кстати, до рассылки "писем счастья" пока не додумались даже в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где платное парковочное пространство существует уже более трех лет. Такой порядок работает только в Москве. И то потому, что специально для столицы были внесены соответствующие изменения в КоАП РФ, - говорит Николай Киселев.

Нужно ли отказываться от оплаты в январе 2019?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Напомним, срок давности по нарушениям оплаты парковки составляет два месяца. Те, кто постоял бесплатно в октябре и ноябре, уже могут выдохнуть спокойно. Но надо ли сейчас отказываться от оплаты? Вопрос. "Городские парковки" продолжают каждый день фиксировать нарушения. Вполне возможно, что вскоре законодательство все-таки изменится, а потому на автомобилистов обрушится лавина штрафов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.