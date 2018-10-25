2018-10-25T17:35:46+03:00
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Почему мэрия Воронежа уверена в законности штрафов за неоплату парковки

В городской администрации ответили на доводы общественника, который уверял, что наказывать автомобилистов нельзя
Станислав ШЕВЧЕНКО
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И все-таки штрафы придется платитьИ все-таки штрафы придется платитьФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Штрафы за неоплату парковки незаконны!" - ранее заявил Николай Киселев, председатель Воронежского отделения межрегионального движения "Комитет по защите прав автомобилистов". Общественник сослался на то, что административные комиссии должны искать не собственников, а водителей - то есть тех, кто был за рулем машины в момент нарушения. Николай Киселев также добавил, что последние изменения в законе "О полиции" все равно не открыли дорогу обмену информацией между мэрией и ГИБДД - нужны подзаконные акты.

Доводы общественника мы отправили в городскую администрацию. Там подчеркнули, что существует единый порядок привлечения к ответственности собственников транспортных средств в случае фиксации специальными техническими средствами (и неважно, какое нарушение те совершили - правил дорожного движения или правил благоустройства). На то в КоАП РФ есть статья 2.6.1.

Согласно этому порядку, рассмотрение дела может проходить без участия лица, привлекаемого к ответственности (ч. 2 ст. 25.1). Потому разговоры о том, что собственникам придется лично приходить на заседания административных комиссий, уже не актуальны - порядок упростили, штрафы за парковку будут приходить в виде писем, как, например, штрафы за превышение скорости.

Постановления можно будет обжаловать. Нужно будет обращаться не в администрацию, а сразу в районный суд по месту совершения нарушения (соответственно, Ленинский или Центральный).

- Если при рассмотрении жалобы на постановление будут подтверждены доводы о том, что в момент фиксации нарушения автомобиль находился в пользовании другого лица, собственник транспортного средства подлежит освобождению от ответственности (ч.2 ст.2.6.1). При этом выявленное в судебном заседании виновное лицо (собственник доказывает факт пользования автомобилем другим лицом, приводит свидетеля и т.д.) может быть в таком случае привлечено к административной ответственности за неоплату парковки, - отмечают в мэрии. - Способ получения сведений о собственнике транспортного средства не влияет на порядок привлечения к административной ответственности.

Единственное существенное отличие штрафа за парковку от штрафа, вынесенного ГИБДД, - отсутствие 50-процентной скидки на быструю оплату. 1500 рублей придется заплатить в полном объеме, а иначе вас могут повторно привлечь к ответственности.

- В настоящее время административными комиссиями ведется активная работа по привлечению к ответственности собственников транспортных средств, водители которых не внесли плату за пользование парковочными местами, - сообщают в мэрии.

Добавим, что 30 октября на радио "КП в Воронеже" 97.7 FM придет депутат городской Думы Олег Черкасов. Наша беседа будет посвящена платным парковкам. Потому мы ждем ваших вопросов об этом проекте (или предложений по его усовершенствованию) в комментариях к этой публикации, в нашей группе "Вконтакте", на почте kp.vrn@phkp.ru.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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