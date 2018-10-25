2018-10-25T13:13:52+03:00
Авто

В Воронеже набережную и центр может связать фуникулер

По замыслу депутата Гордумы Олега Черкасова, это позволит автомобилистам экономить на платной парковке
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Горный трамвай должен сделать жизнь воронежских автомобилистов удобнейГорный трамвай должен сделать жизнь воронежских автомобилистов удобней
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С 15 октября в городе полноценно работают платные парковки. Но тот вариант системы, который существует сейчас - не окончательный, возможны самые разные корректировки. Для обсуждения их целесообразности в городской Думе даже создали специальную комиссию.

Во время недавнего совета депутат Олег Черкасов предложил создать новые перехватывающие парковки (присмотреться, в частности, к Адмиралтейской площади и площади и ВГУ), а также создать фуникулер между набережной водохранилища и высокой частью центра (чтобы автомобилистам, оставившим машины у Адмиралтейки, проще было подниматься).

Во вторник, 30 октября, Олег Черкасов будет гостем радио "Комсомольская правда в Воронеже" 97.7 FM. Уважаемые читатели! Вы можете задать депутату свои вопросы по поводу платных парковок или выступить с предложениями по их модернизации. Ждем сообщений в комментариях к этой заметке, в нашей группе "Вконтакте", на почте kp.vrn@phkp.ru.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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