2018-10-24T15:39:57+03:00
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В Воронеже создадут комиссию, которая будет менять правила платных парковок

Депутаты обсудили замечания к проекту
Станислав ШЕВЧЕНКО
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У воронежцев по-прежнему много вопросов по поводу платных парковокУ воронежцев по-прежнему много вопросов по поводу платных парковокФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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489 месячных 12 годовых (это те, которые по 50200 рублей!) продали организаторы платных парковок за первые три недели проекта. Эта информация прозвучала на совете городской Думы. Самыми востребованными участками платных парковок стали зоны от Таранченко до Кольцовской и от Платонова до Феоктистова.

На совете обсудили замечания, касающиеся работы платных парковок. Прозвучали предложения продлить бесплатное время у школ и детских садов до 20 минут, поскольку родителям требуется время, чтобы переодеть детей. Кроме того, один из депутатов предложил рассмотреть возможность бесплатной парковки пациентов у больниц и поликлиник.

Было решено создать комиссию, в состав которой войдут представители администрации, компании-концессионера, депутаты городской Думы. Эта комиссия будет обрабатывать вопросы воронежцев и предлагать изменения в существующие правила работы парковок.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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