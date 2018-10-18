2018-10-18T18:37:36+03:00
Общество

Автоэксперт рассказал, почему воронежских водителей не имеют права штрафовать за неоплату парковки

Николай Киселев уверен, что административные комиссии должны искать не просто собственников, а водителей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Платные парковки полноценно работают с 15 октябряПлатные парковки полноценно работают с 15 октябряФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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1500 рублей – такова цена ошибки пользователя платной парковки в центре Воронежа. Значится это не в правилах дорожного движения, а в областном кодексе об административных правонарушениях (ч. 33.2). Потому штрафы будут раздавать не гаишники, а чиновники. Точнее - специальные административные комиссии, созданные при управах Центрального и Ленинского районов.

Главная юридическая проблема, которая ранее стояла перед создателями платных парковок – обмен информацией с ГИБДД. Как узнать собственника автомобиля, который целый час простоял под табличкой с монетами, и ни рубля не перечислил в ООО «Городские парковки»? Обратиться к базам полиции. Но на каких основаниях они передадут нужные данные?

В мэрии ссылаются на недавнее изменение федерального закона «О полиции». В статье 17 появился пункт 5.1, согласно которому информация о собственниках автомобилей предоставляется по требованию должностных лиц, которые уполномочены вести дела об административном правонарушении.

Как говорить о правонарушении, если мы не знаем, кто именно его совершил? Автоэксперт Николай Киселев рассказывает:

- В административном кодексе есть статья, где в случае выявления, например, превышения скорости презумпция невиновности идет побоку. В автоматическом порядке штраф выписывается на собственника. Если по факту не вы были за рулем, а кто-то другой, то собственник обязан сам прийти в ГИБДД, написать соответствующее заявление и доказывать свою невиновность, указывать человека, который реально сидел за рулем. Так вот такой процедуры в отношении нарушений за неоплату платной парковки в кодексе не описано вообще.

Если уж сейчас обмен информацией между административными комиссиями и базой данных госавтоинспекции каким-то образом наладится, то в любом случае это не будет автоматическое письмо. ГИБДД даст адрес собственника. Административная комиссия вызовет его к себе на разбор этого дела. А дальше на нашей стороне пока присутствует презумпция невиновности. Я могу дать показания, что за рулем сидел кто-то другой. Тогда комиссия должна проводить расследование, кто именно там был, и вызывать этого человека. Пока пробел в законодательстве не позволяет административным комиссиям владеть какой-то информацией именно о водителях.

Да, в закон о полиции внесли изменения, но никаких подзаконных актов нет. Новый пункт разрешает обмен информацией на условиях, которые будут прописаны в приказе МВД. Сначала должен выйти именно он. И штрафы просто незаконны без изменений в федеральном кодексе, касающихся порядка возбуждения дела, проведения административного расследования. Для Москвы была отдельная статья, и там сейчас законно посылают штрафы. Этого не было сделано в отношении других городов – в том числе, например, Питера. Там в течение трех лет не приходят штрафы за неоплату парковки.

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