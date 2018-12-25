Воронежцы, не платившие за парковку два месяца, останутся без штрафов

Платные парковки в Воронеже есть (если понимать под платными парковками совокупность табличек, знаков, паркоматов, камер и так далее). Но работают ли они? Спустя три месяца после запуска проекта водители в этом засомневались.

Количество штрафов выросло незначительно...

"Штрафы за неоплату парковки незаконны!" - ранее заявил Николай Киселев, председатель Воронежского отделения межрегионального движения "Комитет по защите прав автомобилистов". Общественник сослался на то, что последние изменения в законе "О полиции" все равно не открыли дорогу обмену информацией между мэрией и ГИБДД - нужны подзаконные акты.

В городской администрации ответили, почему все-таки могут собирать штрафы. Потом появились новости о первых девяти "счастливчиках", получивших письма счастья. И вот прошел еще один месяц. Как признаются в мэрии, количество штрафов выросло незначительно.

- В правовом поле есть противоречия и узкие места, которые осложняют возможность автоматизации деятельности административных комиссий. Пока может случиться так, что процессуальные сложности могут повлечь нарушение сроков возбуждения дел об административных правонарушениях, - комментируют в мэрии.

Губернатор поможет?

Жарку добавил официальный ответ начальника УГИБДД по Воронежской области Евгения Шаталова, полученный главой движения "Дорожный контроль - Воронеж" Вадимом Серовым:

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции не передают сведения о собственнике (владельце) транспортного средства третьим лицам, вне рамок производства по делу об административном правонарушении.

Тут в ситуацию решили вмешаться уже областные власти. Губернатор Александр Гусев на пресс-конференции заявил, что механизм взимания штрафов так или иначе будет разработан.

- На муниципальный уровень информация по нарушителям не передается, а вот регион такие данные может запросить. И мы обязательно это сделаем. Найдем способ. Город при этом не пострадает - деньги от штрафов он получит.

Надо ли платить? Вот в чем вопросФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Надо ли платить?

Возникают сомнения, что вопрос получится вот так просто решить и на региональном уровне. Ведь речь идет о федеральном законодательстве. Проект, который позволит ГИБДД делиться информацией с третьими лицами, сейчас бродит по коридорам Государственной Думы. И никто не даст ответ, когда он наконец будет принят.

Подобным образом "работают" платные парковки в Питере и Ростове-на-Дону. Разметка и знаки есть, фотофиксация идет. А штрафы - не приходят! Контрольно-счетная палата с большим вниманием присматривается к местным операторам парковок: сидят, понимаешь-ли, жгут электричество, тратят топливо. А пользы для бюджета - минимум.

- Срок давности по нарушениям оплаты парковки составляет два месяца. Те, кто постоял бесплатно в октябре и ноябре, уже могут выдохнуть спокойно... - отмечает общественник Николай Киселев, имея ввиду, что депутаты едва ли быстро "проснутся" после январских каникул.

Но надо ли сейчас отказываться от оплаты парковки? Вопрос. "Городские парковки" продолжают каждый день фиксировать нарушения. Вполне возможно, что вскоре законодательная плотина все-таки прорвется, и нас затопит таким потоком штрафов, что представить страшно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.