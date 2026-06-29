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Опен-эйром «Музыка мира» в Белом колодце 27 июня в Воронеже завершился 15-й Платоновский фестиваль. Мультижанровая программа, объединяющая музыку, театр, литературу, включила в себя события как в залах, так и под открытым небом.

На двухдневном форуме уличных театров в парке «Алые паруса» выступили 16 коллективов и два соло-артиста - из столицы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Королева, Севастополя, Казани, Воронежа, Смоленской области. Уличные спектакли посмотрели более 27 тысяч зрителей. Театральная программа Платоновфеста включала 15 показов шести спектаклей - трупп из Москвы, Краснодара, Сергиева Посада и Колумбии.

В музыкальную программу вошли классические концерты и опен-эйры. Форум «Музыка мира» в Белом колодце, где современные интерпретации этно-мотивов представили три группы из Конго, Мексики и Башкирии, посетили более 2000 зрителей.

На трехдневной книжной ярмарке продали семь тонн книг, прошли творческие встречи с писателями и лауреатом Платоновской премии-2026 Евгением Водолазкиным. А более полусотни горожан вслух прочитали рассказы Платонова «На заре туманной юности», «Пук-пук», «Уля», «Железная старуха» во время эстафеты-чтения.

Выставочная программа включила в себя две выставки - ректора Суриковского института Анатолия Любавина «Ускользающая красота» и молодой художницы Варвары Кулешовой «Приготовление угля».