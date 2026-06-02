Павел Табаков в Воронеже

Театральная программа XV Платоновфеста стартовала спектаклем «Зеркало». Постановка театрального пространства «Внутри» собирает аншлаги в столице, не стал исключением и Воронеж - 1 июня в Камерном сидели даже на ступеньках, 2 июня - в зале тоже нет свободных мест...

Необычную интригующую историю, соединяющую в себе кабаре, детектив и социальную критику, придумал режиссер Савва Савельев, буквально скрестив Белля и Воннегута. Автор рассказал об интересном симбиозе «Молчания доктора Мурке» и «Бойни № 5», приправленных собственными изысканиями.

НЕ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ СМОТРЕТЬ НОВОСТИ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ КАК ЖВАНЕЦКИЙ

- Меня заинтересовала тема статусов, послевоенной Германии у Белля, к нему я «пристегнул» Воннегута, у которого описана Дрезденская трагедия февраля 1945-го (когда бомбардировка американской авиацией почти стерла город с земли, - ред.). Я «пригласил» к себе двух этих прекрасных авторов за стол и сказал: вы не против, если я возьму у вас, Генрих, это, а у вас, Курт, вот это, но еще многое добавлю от себя? Мне «ответили», что они уже в таком статусе, что им ничего не повредит - иди и пиши! Я рад, что Воннегут и Белль сказали «да», - иронично рассказал об идее возникновения спектакля режиссер. - «Зеркало» - это некая ода хаосу. Мы в нем живем. Мы это правило изменить не можем. Его нужно принимать. Просто внутри него мы должны найти себе те столбы, за которые мы можем схватиться, и нас не сдует. Для каждого эти столбы свои. А зеркало как тот щит Персея, в который он смотрелся, чтобы убить горгону. Для нас это зеркало - спасение, мы пытаемся смотреть через этот «щит» на реальность. Потому что напрямую это делать сложно. Не каждый имеет возможность смотреть новости спустя три дня по рецепту Жванецкого...

Савва Савельев

Постановка поднимает вопросы памяти, взаимосвязи прошлого и настоящего, правды и нравственности. И делает это не натужно.

В Мюнхене в канун Рождества профессор искусствоведения приходит домой к молодому ведущему радио (парень - сын нацистского генерала, ходит на протестные митинги), чтобы подправить запись лекции для радио. А тот уже «одной ногой в самолете». Но профессор настойчив до неприличия, что парню легче согласиться. Оба оказываются очень неоднозначными персонажами. Профессор укоряет молодого визави в лицемерии, мол, он громит ювелирные магазины из желания «отобрать и поделить», а сам улетает на каникулы в пятизвездочный отель во Флоренции с подружкой-дочкой миллионера. Парень троллит искусствоведа, засовывая его в шкаф для перезаписи слова Бог, которое нужно 27 раз заменить на словосочетание «То высшее существо, которое мы чтим» - во всех падежах и интонациях. Впрочем, профессор готов и не то вытерпеть, лишь бы выпытать у сынка нацистского преступника местонахождение картин старых мастеров, которые перед бомбардировкой Дрездена перевезли к генералу. Он за тем и пришел. Не для записи. И не для того, чтобы спасти шедевры - чтобы получить прибыль с их продажи.

На сцене разыгрывается блистательный поединок - красивая словесная дуэль между противниками, переходящая в сеанс психоанализа. Всего два человека в небольшой комнате, но действие не провисает ни на секунду. В роли профессора - сам Савва Савельев.

- Я повел себя лениво, решив, что долго придется объяснять задачу актеру, ведь я представляю, как герой должен двигаться, говорить и думать. Глупо брать кого-то и пытаться на него «натянуть» роль - проще играть самому, - признался режиссер. - И я рад, что попал в точку с выбором Павла Табакова на роль визави.

Я НЕ БЕРУСЬ СЕБЯ СРАВНИВАТЬ С ОТЦОМ

Конечно, воронежцы первым делом и шли посмотреть, что из себя представляет звезда «Беспринципных» на сцене. Павел признался, что рад похулиганить и проявить себя в небольшом независимом театре, где дается полная творческая свобода.

- Мой герой - это отражение его взрослого противника. Мы всегда видим в других то, что боимся увидеть в себе. Как бы ни были чисты изначальные идеалы, в какой-то момент они сменяются на личную выгоду, - рассказал о своем герое Павел. - Для роли я вспомнил свои острые юношеские реакции, ощущение собственной исключительности «только я прав».

На вопрос «Комсомолки», заложник ли он стереотипа о «детях известных родителей», раздражают ли его постоянные сравнения с отцом, Павел просто улыбнулся:

- Пусть сравнивают, что поделать. Я живу свою собственную жизнь. Олег Павлович в моем возрасте уже прошел через инфаркт. И я не берусь себя с ним сравнивать. Он - мой учитель. И ему благодарен за все, чему он меня научил. Искусство в принципе субъективно. Я стремлюсь не копировать, а что-то делать сам…