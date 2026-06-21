Оркестр с 90-летней историей покорил воронежцев сюитой «Ромео и Джульетта»

Вадим Репин и Большой симфонический оркестр в Воронеже, фото Никиты Паукова

Это был восторг! Шостакович и Прокофьев, коллектив с 96-летней историей и 300-летняя скрипка. 20 июня на Платоновфесте в Воронеже выступили Большой симфонический оркестр имени Чайковского и солист Вадим Репин.

Еще Свиридов и Шостакович хвалили БСО за великолепный звук. Да и мастерство Репина известно всему миру. В этот вечер и воронежцы смогли воочию в этом убедиться.

Вадим Репин называет 300-летнюю скрипку, на которой играет, своим «голосом», он им чувствует. Тончайшая нюансировка и глубина - настолько виртуозным было звучание Первого скрипичного концерта Шостаковича в исполнении солиста. Как признался музыкант, это одно из его любимых произведений. Неудивительно, что как только прозвучал финал, тишину в зале разорвали крики «Браво!».

- Это один из величайших концертов в истории ХХ века - фантастический. Порой мне кажется, он был нашептан композитору сверху. Он очень глубокий, трагический, но в финале все радуются как тогда, когда кончилась Вторая мировая - совершенно бесконтрольно, - уверен Вадим Репин. - В Воронеже замечательная публика: чувствовалось внимание и соучастие. И это вызывает особое вдохновение - энергетика, которая была в зале.

Вадим Репин в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Оркестр покорил воронежцев и Сюитой из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Главный дирижер БСО Арсентий Ткаченко мастерски выделил элементы, сфокусировав внимание именно на главных персонажах. А музыканты подчеркнули красоту музыки своим профессионализмом, сыгранностью. Публика искупала оркестр в овациях.

- Как вы относитесь к модным коллаборациям, когда в одном проекте участвуют академический оркестр, «народники» и современные диджеи? Нужно ли это? -поинтересовалась «Комсомолка» у маэстро.

- Лично у меня нет такого опыта. Может быть, в этом что-то есть с точки зрения того, чтобы молодежь, которая растет на другой музыке, соприкоснулась с классикой. Но не думаю, что это самоцель, - отметил Арсентий Ткаченко. - Я классике отношусь как к Библии. Это что-то очень чистое и святое. Но, к сожалению, даже Библию можно испортить. Я же очень стараюсь охранять классику, сохранить традиции, которые были в нее заложены, особенно в ХХ веке русским исполнительским искусством. Мы стараемся сохранить в оркестре уникальный звук и традиции, а не усовершенствовать или осовременить...