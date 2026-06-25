фото Никиты Паукова

Театр имени Вахтангова привез на Платоновский фестиваль «Повести Пушкина». Трехчасовой спектакль, в основе которого четыре сюжета «Повестей Белкина», режиссер Анатолий Шульев представил как природный цикл. Постановка заворожила воронежцев листопадом, настоящей снежной бурей. Сюжеты повестей органично переходят друг в друга, словно времена года. Начиная с летней легкости «Барышни-крестьянки» и постепенно меняя тональность, эмоционально усиливаясь через месть и ненависть («Выстрел»), тревогу и неожиданную радость («Метель») к состраданию в финале («Станционный смотритель»).

- Для меня «Повести Белкина» - настольная книга, часто перечитываю, она меня гармонизирует. Я долго переставлял повести, пытаясь понять, какому времени года они больше соответствуют, - признался режиссер. - Мне хотелось сохранить простоту и чистоту пушкинской прозы, красоту, чтобы на сцене было много воздуха, дыхания, эстетического удовольствия. И для меня важно было сочувствие и сострадание - чтобы зрители чувствовали вместе с героями и в финале испытали катарсис.

Анатолий Шульев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Действительно, проникновенная игра Александра Рыщенкова в роли станционного смотрителя тронула публику до слез.

- Меня очень вдохновила поездка в Михайловское, мы провели там пять дней, с потрясающим гидом, влюбленным в Пушкина. Это очень помогло мне в работе над своими героями, - рассказал артист, играющий в спектакле шесть ролей.

Александр Рыщенков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ему вторит Юрий Шлыков, тоже играющий не одного персонажа в постановке:

- В Михайловском, где поэт провел ссылку, мы по-настоящему прочувствовали Пушкина. Там такая красота, такая атмосфера, что мы поняли, как там рождались произведения. И наш спектакль - это благодарность, посвящение тем людям, окружавшим Пушкина. Нам хотелось сделать Пушкина живым и передать это ощущение залу.