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Необычный спектакль привез на родину Платонова Независимый театральный проект «Общество любителей одного узкоколейного паровоза» из Сергиева Посада. «Цветок на земле» - мистерия по мотивам одноименного рассказа писателя, в котором старый дедушка объясняет любознательному внуку смысл жизни на примере цветка, вырастающего из «праха».

Буквально по похожей аналогии - «из смерти делать жизнь» - словно из «сора», вырастает этот спектакль - из обыденных фанеры и опилок. Эту, на первый взгляд, простую декорацию буквально оживляет свет: росчерки огненного контура - и из трафарета на дереве возникают герои, в луче прожектора падающая труха - словно песок в часовой колбе - символизирует время. Казалось бы, очень простые средства, но как раз абсолютно «платоновские» символы, которые фантазия постановщика превратила в очень выразительные.

Режиссер Ирина Криворукова рассказала, как «влюбилась» в Платонова и почему не считает его скучным. Кстати, слушая ее, становится понятным, почему театр тоже назван платоновской фразой - цитатой из дневников писателя.

- Мне попалась книга Платонова в 17 лет, я тогда еще не доросла, ничего не поняла, но она произвела на меня неизгладимое впечатление, зацепила изнутри. Второй этап погружения в Платонова был, когда, учась на актерском, мы делали этюды по его «Чевенгуру». А когда училась на режиссерском, поняла, что обязательно буду его ставить. Этот автор мне кажется супер современным. Он сподвигает любого человека искусства к небанальному прочтению его сложного языка, его мира, - уверена режиссер. - Главный наш манифест - показать, что Платонов - это нескучно! И несложно, вопреки расхожему стереотипу. Все зависит от подачи.

Один из режиссеров проекта Иван Заславец добавил, что драматургия места должна «подыгрывать» спектаклю, поэтому неспроста местом для показа в Воронеже выбрали пространство «1900» - оно как нельзя лучше передает своим антуражем любимые амбары Платонова.

- Нам очень приятно приехать в Воронеж - на «родину электричества» и поклониться платоновским местам, - отметили Ирина и Иван.