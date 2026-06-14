. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Аплодировать и кричать можно в любой момент! Сегодня мы играем народную музыку в стиле джаз, - так начали концерт под открытым небом у стен дворца Ольденбургских трио Петера Сарика (Peter Sarik Trio). Несмотря на дождливый прогноз, погода смилостивилась, и воронежцы провели прекрасный вечер в непринужденной атмосфере опенэйра. Под небом красиво светился замок и плыли то певучие, то задорные цыганские мелодии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Один из самых популярных джазовых коллективов Венгрии (имеющий в активе две Hungarian Grammy Award) вместе с певицей Косикой (Koszika) сыграл воронежцам микс народных венгерских и румынских песен с джазовой импровизацией.

- Большинство венгерских песен - грустные. Венгры наиболее счастливы, когда грустны. Поэтому любят медленные печальные баллады. Вообще, венгерская музыка очень разнообразная, у нас есть песни про любое событие - хоть про Пасху, хоть про Рождество, хоть про мимолетную любовь, так что забавная история к финалу может превратиться в трагедию, - объясняла национальный колорит Косика. Девушка, выросшая в семье артистов-«народников», окончила академический класс скрипки и призналась, что ей пришлось самой учиться играть на инструменте по-новому - в народном стиле.

Косика и Петер Сарик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сам лидер коллектива Петер Сарик, имея академический бэк-граунд (окончил музыкальную академию Ференца Листа в Будапеште), скромно говорит, что «недостаточно хорошо играет классику» на фортепиано. Поэтому фантазирует, вплетая в свои импровизации элементы латино, этники и даже поп-музыки.

- Мне кажется, каждый музыкант должен найти свой стиль. Классическая музыка сильно отличается от джаза. Кто-то любит четкость нот. Я же испытываю напряжение от этой «правильности». Предпочитаю большую свободу - играю, что чувствую. Джаз, кстати, может играть не каждый, - объяснил свои предпочтения Петер Сарик. - Мы мало используем ноты, зато смотрим друг на друга, чувствуя настроение, подыгрывая друг другу.

А Косика добавила, что джаз для них всегда имеет элемент спонтанности, они экспериментируют с жанрами и всегда вдохновляются друг другом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В итоге венгерские музыканты создали на концерте атмосферу легкости и непосредственности. В качестве сюрприза исполнили два русских хита - «Есть только миг» Александра Зацепина и Леонида Дербенева из советского фильма «Земля Санникова» и колыбельную Аркадия Островского «Спят усталые игрушки» из популярной передачи «Спокойной ночи малыши».

Венгерский коллектив спел русские хиты в Воронеже

Воронежцы с удовольствием подпевали Косике, нивелируя забавные казусы ее русского произношения. Впрочем, Петер Сарик признался, что они уже не только сносно говорят, но и прекрасно понимают по-русски.

- Косика впервые в России, а вот наше трио - уже в четвертый раз, мы проехали с турами 30 российских городов и дали 50 концертов. Выступали на фестивале вместе с известным джазовым пианистом Даниилом Крамером. И мы заметили, что российские зрители - самые невероятные! - признался музыкант.

В финале вечера венгры устроили «вечеринку», пригласив всех танцевать в непосредственной близости от сцены.