В Воронеже из больницы выписали одного из раненых при взрыве маршрутки

Место взрыва. Вечер 12 августа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из больницы выписали одного из раненых при взрыве маршрутки на улице Кольцовской возле ТЦ «Галерея Чижова». Он в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в телеграм-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Также там сообщили, что к 8.00 понедельника, 16 августа, в медучреждениях Воронежа лечатся еще 18 раненых при взрыве. Из них 15 — в БСМП №1. Там 11 человек в состоянии средней тяжести, еще четверо в удовлетворительном.

В первой областной больнице лечатся трое пострадавших. Все они — в реанимации.

Напомним, ранее сообщали о том, что число пострадавших во время взрыва маршрутки, случившегося вечером 12 августа, увеличилось до 26. Два человека погибли. 22-летняя Ольга Черникова умерла сразу после того, как ее привезли в БСМП. Девушку похоронили 15 августа в родном селе Солдатовка Липецкой области. 55-летняя жительница Воронежа Татьяна Иванова, кондитер известной сети кофеен, скончалась в той же больнице после операции.

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