Число пострадавших при взрыве в воронежской маршрутке выросло до 26, двое умерли

Трагедия произошла в самом центре Воронежа Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По состоянию на 21:00 14 августа число пострадавших при жутком взрыве в воронежской маршрутке выросло до 26 человек. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения. Там объяснили, что в течение сегодняшнего дня за медицинской помощью в БСМП №1 обратились еще трое пострадавших, одной из которых помощь ранее была оказана в амбулаторных условиях.

Расследованием занимаются лучшие следователи и криминалисты России Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Всего в медучреждениях проходят лечение 19 человек, трое из которых – в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести. Остальным помощь оказана амбулаторно. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 26 человек, из них двое умерли. Одна почти сразу после ЧП в реанимации. Это 22-летняя девушка Ольга Черникова, которой оторвало ногу. Вторая – 55-летняя кондитер Татьяна Иванова – на следующее утро.

16 человек находятся в БСМП №1. Состояние 12 пациентов врачи оценивают, как средней тяжести, еще четверо – в удовлетворительном состоянии.

В ВОКБ №1 лечение получают трое пострадавших. Один из них с ожогами 1-2 степени находится в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего сегодня перевели в реанимацию из БСМП №1.

Наутро после трагедии воронежцы к месту ЧП несли цветы Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, взрыв в маршрутке прогремел вечером 12 августа в самом центре Воронежа на улице Кольцовской. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взяли на контроль в Центральном аппарате ведомства.

Правительство области пообещало выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, тем, кто получил тяжелые травмы – по 500 тысяч, с суммами компенсаций остальным власти определятся позже.

Следователи назвали три версии взрыва маршрутки: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона и теракт.

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