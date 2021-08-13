В Воронеже при взрыве автобуса погибла кондитер известной кофейни

Автобус после взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В пятницу, 13 августа, владелица сети кофеен SUGAR Bakeshop Мария Шелушенко сообщила в Инстаграме о смерти одной из своих сотрудниц, 55-летней Татьяны И., в автобусе, взорвавшемся вечером 12 августа возле «Галереи Чижова».

- В Воронеже произошло чудовищное ЧП. Сейчас узнала, что там было двое наших кондитеров. И наша прекрасная Татьяна скончалась сегодня утром, - написала Мария.

В кофейне подтвердили смерть одной из сотрудниц. Более того, оказалась, что в автобусе ехала еще один кондитер этой сети, 42-летняя Людмила З. Женщина получила ранения средней тяжести. Мария Шелушенко приехала навестить ее в больницу.

Как недавно стало известно, число пострадавших в страшном ЧП возросло до 22-х. Погибли женщины 50 и 55 лет. Пассажирка помладше скончалась сразу после того, как ее привезли в БСМП. Татьяна И. умерла 13 августа после операции. Из 20 раненых несколько находятся в стабильно тяжелом состоянии, у остальных травмы средней тяжести или легкие. Родственникам погибших власти обещали выплатить по миллиону рублей, тяжелораненых – по 500 тысяч.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы. Не исключено, что в связи со смертью еще одной пассажирки статью переквалифицируют на более жесткую.

Уголовное дело передали в ведение центрального аппарата Следственного комитета. Сейчас рассматривают три версии причин взрыва – техническая неисправность автобуса, теракт, либо перевозка одним из пассажиров газового баллона, который по каким-то причинам рванул.