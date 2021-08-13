Уголовное дело по взрыву автобуса в Воронеже передали в Москву

Автобус после взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уголовное дело о взрыве автобуса в Воронеже по поручению главы СК Александра Бастрыкина передали в Москву. Сделали это «для наиболее полного и объективного расследования». Кстати, еще ночью 13 августа стало известно о том, что на помощь местным следователям прислали их коллег из столицы.

Теперь разбираться в обстоятельствах страшного ЧП будут специалисты Главного следственного управления СК России. Там создали специальную оперативную группу. В нее входят наиболее опытные следователи, криминалисты СК и эксперты Судебно-экспертного центра СК России.

- Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК России.

Напомним, автобус № 10А взорвался на остановке у «Галереи Чижова» на улице Кольцовской 12 августа в 21.20. Пострадали 19 человек, двое из них умерли в БСМП, одна женщина сразу, другая после операции. Состояние остальных пациентов стабильное, в том числе находящихся в реанимации, хотя у них оно тяжелое.

Версий ЧП много, в их числе, например, даже есть предположение, что газовый баллон, оказавшийся неисправным, перевозила одна из пассажирок. Другая возможная причина взрыва - техническая неисправность автобуса, не исключается и теракт.