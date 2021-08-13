«Ожоги и рваные раны»: врач рассказал о травмах пассажиров взорвавшегося в Воронеже автобуса

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- Ожоги, рваные раны, скелетные травмы и баротравмы, - так 13 августа главврач БСМП №1 Игорь Банин описал характер повреждений пассажиров взорвавшегося маршрутного автобуса. В страшном происшествии пострадали 19 человек.

- После поступления сигнала были мобилизованы все службы учреждения, операционные, были вызваны дополнительные специалисты, - отмечает медик.

Однако 12 августа в реанимации скончалась одна из пассажирок маршрутного автобуса №10а - женщину, которой во время взрыва оторвало голень, к сожалению, не удалось спасти. По словам Игоря Банина, в больницу она поступила уже в состоянии агонии. 13 августа в 9:20 после оперативного вмешательства скончалась вторая женщина.

- Состояние остальных пациентов, в том числе находящихся в реанимации, - тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм, - подчеркнул Игорь Банин.

Причина взрыва еще официально не установлена. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).