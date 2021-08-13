Родственникам погибших в результате взрыва маршрутки в Воронеже выплатят по миллиону

В результате ЧП пострадали 18 человек, двое погибли Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал о суммах компенсаций, которые получат семьи погибших и пострадавшие в результате взрыва маршрутного такси в Воронеже 12 августа. Семьям жертв трагедии выплатят по миллиону рублей. Тяжелораненные пассажиры автобуса получат по 500 тысяч рублей. Размер выплаты для остальных пострадавших будет известен позднее. Глава региона намерен лично познакомиться с историей каждой семьи и принять решение, исходя из ее материального положения – насколько они будут нуждаться в финансовой поддержке.

- Также благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность, - добавил Александр Гусев.

Напомним, в результате ЧП пострадали 19 человек. Две женщины, ехавшие в злополучной маршрутке,скончались от ран в больнице. Следователи рассматривают три версии причин взрыва.

Возбуждено уголовное дело, которое передали на расследование в Москву.