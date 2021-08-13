Количество пострадавших при взрыве маршрутки в центре Воронежа увеличилось до 22 человек

Фото: Анна Гребенкина.

Количество пострадавших после взрыва в центре Воронежа маршрутки увеличилось до 22 человек. Как сообщил облздрав, сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек. В течение сегодняшнего дня в БСМП №1 обратились еще трое воронежцев. Одного пациента, доставленного ранее в «Электронику», наоборот выписали.

В больнице скорой медицинской помощи №1 находятся 13 человек, один из которых – в реанимации в тяжелом состоянии. Другие 12 пациентов – в состоянии средней тяжести.

В областной больнице №1 лечение получают двое пострадавших. Один из них поступил вчера вечером с ожогами 1-2 степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии, второого перевели сегодня из БСМП №1, он в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами.

Таким образом, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести. Они получают помощь в стационарах. Пятерым помощь оказана амбулаторно. Двое женщин скончались.

Трагедия случилась 12 августа около девяти часов вечера. ПАЗик №10а взорвался на остановке напротив ТЦ «Галерея Чижова». Следователи возбудили уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди рассматриваемых причин ЧП: техническая неисправность оборудования, террористический акт и перевозка взрывоопасного предмета кем-либо из пассажиров.

Семьям жертв трагедии выплатят по миллиону рублей. Тяжелораненные пассажиры автобуса получат по 500 тысяч рублей. Размер выплаты для остальных пострадавших будет известен позднее.

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