Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 9:00

Погибшую при взрыве в маршрутке в Воронеже девушку похоронили в Липецкой области

Ольге Черниковой было 22 года
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ольгу быстро увезли на скорой, но помочь ей уже ничем было нельзя.

Ольгу быстро увезли на скорой, но помочь ей уже ничем было нельзя.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воскресенье, 15 августа, в селе Солдатское Тербунского района похоронили 22-летнюю Ольгу Черникову. Девушка погибла при взрыве маршрутки на улице Кольцовской у «Галереи Чижова» вечером 12 августа.

- Ольгу похоронили на нашем кладбище. У родителей теперь остался только один сын. Районная администрация оказала семье материальную помощь, - сообщила глава села Солдатское Елена Зуева.

Ольгу Черникову все вспоминают как очень светлого душевного человека.

- Такая девочка была хорошая, я знала ее с детства, - написала в соцсети Елена Якунина.

Ольга уехала в Воронеж учиться после окончания девятилетки в Липецкой области, устроилась работать, снимала квартиру. В тот роковой вечер она готовилась к свадьбе подруги – хотела купить платье.

Сразу после трагедии спасавший людей Игорь Пахачев вспоминал:

- Я зашел в автобус, там лежала девушка лет 25 - 27, которая все время повторяла: «Оля, Олечка». Я спросил, как зовут - сказала, Олечка. Смотрю - ступни лежат рядом. Одна была в ботинке, а вторая голая. Я взял их и говорю: «Не бойся, сейчас их пришьют». У нее еще и кровь льется. Я хотел взять девушку на руки, но почувствовал кости. После чего решил оставить ее на месте, с другими ребятами затянул пострадавшей ноги ремнями, чтобы она не теряла кровь. Мы всячески поддерживали ее, разговаривали с ней. Потом в автобус через разбитое окно буквально влетел МЧСник, я отдал ему ноги. Он отложил их на сиденье, хотел отнести девушку на носилках, но тоже побоялся: у нее мог быть поврежден позвоночник. Поэтому нам пришлось ждать скорую, которая в итоге ее увезли.

Автобус после взрыва.

Автобус после взрыва.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ольга Черникова скончалась в БСМП № 1 (больнице скорой медицинской помощи) сразу после того, как ее туда привезли. Вместо свадьбы она оказалась на похоронах. Своих…

Напомним, вечером 12 августа в результате взрыва автобуса погибла не только Ольга. После операции умерла 55-летний кондитер известной воронежской сети кофеен Татьяна Иванова. Пострадали 24 человека. 16 из них находятся в БСМП № 1. Состояние 12 пациентов врачи оценивают, как средней тяжести, еще четверо – в удовлетворительном состоянии. В ВОКБ № 1 лечение получают трое пострадавших, все они лежат в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что стало причиной взрыва в воронежской маршрутке: неисправность, теракт или взрывоопасный предмет у пассажира. Силовики отрабатывают три версии произошедшего (подробнее)

История терактов на остановках в Воронеже: погибла 26-летняя Елена Фролова. Последние страшные ЧП в общественном транспорте случились 17 лет назад (подробнее)

Воронежцы несут цветы к месту взрыва маршрутки. Коммунальщики убирают с дороги остатки стекла (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП