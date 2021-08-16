Погибшую при взрыве в маршрутке в Воронеже девушку похоронили в Липецкой области

Ольгу быстро увезли на скорой, но помочь ей уже ничем было нельзя. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воскресенье, 15 августа, в селе Солдатское Тербунского района похоронили 22-летнюю Ольгу Черникову. Девушка погибла при взрыве маршрутки на улице Кольцовской у «Галереи Чижова» вечером 12 августа.

- Ольгу похоронили на нашем кладбище. У родителей теперь остался только один сын. Районная администрация оказала семье материальную помощь, - сообщила глава села Солдатское Елена Зуева.

Ольгу Черникову все вспоминают как очень светлого душевного человека.

- Такая девочка была хорошая, я знала ее с детства, - написала в соцсети Елена Якунина.

Ольга уехала в Воронеж учиться после окончания девятилетки в Липецкой области, устроилась работать, снимала квартиру. В тот роковой вечер она готовилась к свадьбе подруги – хотела купить платье.

Сразу после трагедии спасавший людей Игорь Пахачев вспоминал:

- Я зашел в автобус, там лежала девушка лет 25 - 27, которая все время повторяла: «Оля, Олечка». Я спросил, как зовут - сказала, Олечка. Смотрю - ступни лежат рядом. Одна была в ботинке, а вторая голая. Я взял их и говорю: «Не бойся, сейчас их пришьют». У нее еще и кровь льется. Я хотел взять девушку на руки, но почувствовал кости. После чего решил оставить ее на месте, с другими ребятами затянул пострадавшей ноги ремнями, чтобы она не теряла кровь. Мы всячески поддерживали ее, разговаривали с ней. Потом в автобус через разбитое окно буквально влетел МЧСник, я отдал ему ноги. Он отложил их на сиденье, хотел отнести девушку на носилках, но тоже побоялся: у нее мог быть поврежден позвоночник. Поэтому нам пришлось ждать скорую, которая в итоге ее увезли.

Автобус после взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ольга Черникова скончалась в БСМП № 1 (больнице скорой медицинской помощи) сразу после того, как ее туда привезли. Вместо свадьбы она оказалась на похоронах. Своих…

Напомним, вечером 12 августа в результате взрыва автобуса погибла не только Ольга. После операции умерла 55-летний кондитер известной воронежской сети кофеен Татьяна Иванова. Пострадали 24 человека. 16 из них находятся в БСМП № 1. Состояние 12 пациентов врачи оценивают, как средней тяжести, еще четверо – в удовлетворительном состоянии. В ВОКБ № 1 лечение получают трое пострадавших, все они лежат в реанимации.

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