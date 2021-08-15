Появилась новая версия причины взрыва в воронежской маршрутке

Маршрутка сразу после взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Причиной взрыва в воронежской маршрутке мог стать некий предмет, находившийся в печке салона либо рядом с ним. Поэтому его и не заметили ни пассажиры, ни водитель. Об этом сообщает RT со ссылкой на свой источник.

Сейчас специалисты Следственного комитета России и Национального антитеррористического комитета (НАК) рассматривают три основные версии причин взрыва: теракт, техническая неисправность автобуса либо детонация взрывоопасного предмета, находящегося в салоне. Источник «КП-Воронеж» еще раз подтвердил, что на данный момент ни одной из трех возможных причин не отводится приоритет.

Напомним, 12 августа около 21 часа взорвался автобус на остановке у ТЦ «Галерея Чижова» на улице Кольцовской. В результате ЧП два человека погибли: 22-летняя Ольга Черникова, которой оторвало ногу, сразу после того, как ее привезли в БСМП, 55-летняя кондитер Татьяна Иванова после операции в той же больнице утром 13 августа. Еще 24 человека получили ранения. 19 человек сейчас лежат в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, у 16 травмы средней тяжести. Остальные лечатся амбулаторно.

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