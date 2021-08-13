Первой погибшей при взрыве маршрутки в центре Воронежа оказалась 22-летняя девушка

Горожане несут цвету к месту трагедии. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Первой погибшей при взрыве маршрутки в центре Воронежа оказалась 22-летняя Ольга Черникова. Девушке оторвало ногу, она скончалась в реанимации. Предварительно сообщалось, что горожанке около 35 лет. Однако позже выяснилось, что она моложе. Информацию о личности девушке «КП-Воронеж» подтвердили сразу несколько источников.

Ольга стала не единственной жертвой взрыва. Утром 13 августа региональные власти сообщили о второй погибшей. 55-летнюю Татьяну Иванову доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти не удалось. Женщина работала кондитером. В маршрутке находилась вместе с коллегой. 42-летняя Людмила получила ранения средней тяжести.

Всего при взрыве маршрутки пострадали 22 человека. Сейчас лечение проходят 15 пациентов. В БСПМ №1 находятся 13 пострадавших, один из которых – в реанимации в тяжелом состоянии. 12 человек – в состоянии средней тяжести.

В областной больнице №1 лечатся два пациента. Один из них с ожогами попал в реанимацию в тяжелом состоянии, второго перевели сегодня из БСМП №1 с ушибом легких и множественными ссадинами.

12 августа около девяти часов вечера в центре Воронежа взорвалась маршрутка №10а. Следователи возбудили уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди рассматриваемых причин ЧП: техническая неисправность оборудования, террористический акт и перевозка взрывоопасного предмета кем-либо из пассажиров. Власти решили выплатить семьям жертв трагедии по миллиону рублей. Тяжелораненные пассажиры автобуса получат по 500 тысяч рублей. Размер выплаты для остальных пострадавших сообщат позднее.

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