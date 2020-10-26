В Воронеже на деревьях Северного леса опять обнаружили просверленные дыры

Отверстия появились на сухих соснах, рядом с которыми стоят живые зеленые. Фото: Павел Шишаков.

В паблике «Северный лес Воронежа» появился пост Павла Шишакова, в котором мужчина разместил фото деревьев Северного леса с просверленными отверстиями. Он предполагает, что через них впрыснули некий яд, провоцирующий засыхание деревьев. Свое мнение Павел подкрепил тем, что сосны рядом с теми, где есть отверстия, живые и зеленые. А те, что с дырами, - сухие.

Это уже далеко не первое сообщение о просверленных отверстиях и яде. Они появляются довольно часто. Такое впечатление, что злоумышленники после каждого подобного сообщения немного затихают, а потом снова расчехляют сверла.

Напомним, тихая до поры до времени борьба за Северный лес в конце августа перешла в стадию острого противостояния. Тогда появился забор (как оказалось, незаконный), не просто отгораживающий местных жителей от обычных маршрутов прогулок, но рядом с которым и гулять было опасно. Одного местного жителя некие молодчики (предположительно, охранники) повалили на землю и не отпускали, а в другого, пытавшегося заступиться, и вовсе выстрелили из травматического пистолета.

После этого инцидента состоялся стихийный митинг, результатом которого стал поход к забору. Ограждение в итоге свалили. А вскоре стали известны результаты проверки прокуратуры: оказалось, что под видом больных деревьев некие негодяи валили здоровые.

Губернатор Александр Гусев пообещал, что Северный лес оставят в покое и сделают его исключительно территорией для отдыха. Недавно стало известно, что этой зеленой территории хотят присвоить статус памятника природы областного значения. Он предполагает изъятие участков из частного пользования, запрещение рубки деревьев и строительства.

Однако пока статус не присвоили, в лесу случился пожар, на деревьях стали появляться загадочные красные кресты. А теперь вот очередные отверстия. Из чего можно сделать вывод, что желающие оставить Воронеж без еще одного зеленого уголка, защищающего город от песчаных бурь, ради очередных многоэтажек или торгового центра, от своих планов отказываться так просто не собираются.

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