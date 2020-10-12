В Воронеже в Северном лесу на деревьях поставили красные кресты

Часто такие кресты означают скорую гибель деревьев. Фото: Сергей Некрылов.

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото берез, помеченных красной краской. Автор фото утверждает, что снял его в Северном лесу. И предположил, что их готовят к вырубке. Между тем, березы возле отеля «Спутник» традиционно считаются одним из самых популярных мест для фотосессий, особенно свадебных.

Напомним, что в последнее время Северный лес постоянно находится в эпицентре то одного, то другого скандала. Началось все с того, что в деревьях появились загадочные дыры. Были свидетели того, что туда заливали какую-то загадочную жидкость, а потом сосны засыхали. А в конце августа 2020 года в Северном лесу появился забор. Как оказалось, незаконный. Более того, некие молодчики выстрелили из травматического пистолета в мужчину, которого заподозрили в том, что он «покушался» на сие ограждение.

Вскоре местные жители устроили митинг, итогом которого стал поход к месту, где стоял забор. Ограждение общими усилиями свалили. А последующая проверка прокуратуры показала, что под видом санитарной вырубки недалеко от забора угробили и немало здоровых деревьев.

Губернатор Александр Гусев отреагировал на эти события. Он пообещал, что в Северном лесу к 2023 году появится благоустроенная зона отдыха. Однако ночью 10 октября жители дома №25/8 по улице Владимира Невского заметили пожар. Горела лесная подстилка и сухая трава – огонь охватил площадь в два гектара. Некоторые местные жители полагают, что пожар этот был отнюдь не случаен.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".