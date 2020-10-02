К 2023 году в Северном лесу в Воронеже благоустроят место отдыха

Никаких заборов – только прогулочная зона Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области уже подготовил проект паспорта благоустройства скандально известного Северного леса. Теперь там планируется обустроить место отдыха. Появится оно должно к 2023 году. Об этом рассказала глава ведомства Наталья Ветер, передали в облправительстве.

Там уточнили, что идею сделать Северный лес зоной отдыха поддержали местные жители. Здесь также планируют обустроить пешеходную зону и прогулочные маршруты. Однако располагать здесь какие-то сложные конструкции, в том числе развлекательные, или торговые точки не будут. Что касается оформления, то все сделают из природных материалов.

Напомним, в конце августа Северный лес попал, что называется, в зону конфликта. Причиной тому послужил непонятно кем воздвигнутый металлический забор. В результате пострадал местный житель – в него выстрелили из травматического оружия. Этот случай стал точкой кипения для жителей близлежащего микрорайона. Они на следующий день пошли и снесли забор. Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил организовать в Северном лесу ежедневную охрану.

Спустя какое время стало известно, что по факту незаконной рубки там возбудили уголовное дело.

После конфликта губернатор Александр Гусев опроверг возможность застройки Северного леса. Собственникам предложили выкупить или обменять участки.