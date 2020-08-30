Воронежцы самостоятельно снесли «загадочный» забор в Северном лесу

Так был огорожен лес Фото: Максим ГОРОХОВ

30 августа воронежцы пошли самостоятельно сносить необъяснимо появившийся между улицами Миронова и Мордасовой забор. Понятно, что люди дошли до точки кипения. Сейчас от сооружения, благо, оно само по себе было хлипким, практически ничего не осталось. Хотя, нет, все же остался вопрос: кто же его установил?

Сам забор - металлический лист, приколоченный местами гвоздями прямиком к деревьям. Как сообщают местные жители, он насчитывал не менее 500 метров. При этом тот, кто его ставил, даже не удосужился оставить проход для людей. И это при том, что именно по этим тропам многие дети ходят в ту же школу.

На решительные действия по самостоятельному сносу воронежцев, мог подтолкнуть инцидент, произошедший 29 августа: некие «охранники» избили мужчину на глазах его жены, а также выстрелили из травматического пистолета в другого воронежца, попытавшегося остановить конфликт. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

На стречу пришло много местных жителей Фото: принтскрин видео.

С другой стороны, крушить забор они пошли не 29 числа, а только вечером 30-го, после масштабного собрания. В этот день с жителями местных домов встретилась руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер и другие представители власти.

Часть деревьев уже срублена Фото: Максим ГОРОХОВ

Если резюмировать встречу, которая прошла довольно жарко, главные вопросы, волнующие воронежцев - кому принадлежит огороженный участок и зачем его огородили. Правда, жителям сказали лишь, что землей владеет слишком много компаний - все они смогли «выхватить» паи в период с 2005 по 2009 год. Тогда Северный лес по документам был «колхозным» - вот его и получили предприимчивые люди, вроде бы под сельхоз нужды. Но фамилии и компании называть не стали.

Одним из итогов встречи стало то, что жителям представят уже 31 августа отчет о проделанной работе. Сейчас же подрядчик проводит выборочную санитарную рубку больных и аварийных деревьев. Всего таких насчитали 4 960 штук. Взамен обещали 8,8 тысяч новых.

На срубленных деревьях стоят метки Фото: Максим ГОРОХОВ

Но у местных жителей уже есть претензии к подрядчику. По словам воронежцев, работать начинают в 22.00-23.00. При этом рубка может идти и в четыре часа ночи. Местные жители боятся, что таким образом просто пытаются скрыть то, как проходит работа.

Некоторые предполагают, что и забор мог поставить сам подрядчик, который занимается рубкой. Но на это никто из представителей власти не смог дать ни положительный, ни отрицательный ответ. Было сказано лишь, что делом занимается полиция.

Тем временем, застройщик, финансовая компания «Аксиома», сделала заявление, что не собирается вести какую-либо застройку в Северном лесу и готова обменять свой участок на предлагаемый властями. Вероятно, стоит ждать подобного и от прочих собственников.