В Воронеже в Северном лесу появился загадочный забор

Забор тянется достаточно далеко. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Северном лесу, расположенном между улицами Миронова и Мордасовой, имеющем статус охраняемой территории, на этой неделе поставили забор. Местные жители, и без того возмущенные тем, что лес потихоньку вырубается, опасаются, что под прикрытием этого ограждения его и вовсе окончательно пустят под корень, чтобы построить на его месте многоэтажки.

- Это только начало, скоро везде такие заборы в лесу появятся, - уверены женщины, отдыхающие на пока еще не огражденной территории.

У самого забора водитель, увидев фотосъемку, аж вышел из машины:

- Совсем без леса нас хотят оставить. Пора на митинг, пока опять из-за коронавируса всех по домам не посадили.

Аншлаг, в котором Северным лес объявлен охраняемой территории, уже основательно испортили. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Как известно, Северным лесом владеет группа компаний «Аксиома». Как коммерсантам досталась территория, ограждающая город от песчаных бурь, казалось бы, должно было стать предметом интереса соответствующих органов. Однако его нет. Видимо, исходят из того, что все это когда-то было да быльем поросло.

В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщили, что часть забора находится на территории охраняемой природной территории (ОПТ), а часть – на участках, к ней не относящихся. Так вот, власти вроде как будут настаивать на сносе промежутка ограждения, залезающего на ОПТ. По поводу вырубок ранее обещали, что их завершат к концу сентября, под них подпадают около 5 тысяч больных деревьев. Местные жители, однако, уверены, что пилят и здоровые. Как бы то ни было, сам губернатор Александр Гусев уверяет, что вместо уничтожаемых деревьев высадят новые лиственные. И будет их аж 8,8 тысяч. Тем не менее дата вырубки известна, а вот конкретная дата высадки – пока нет. Впрочем, обещают, что посадят новые деревья еще в 2020 году.

От многих участков Северного леса остались рожки да ножки. Фото: Юрий КОЗЛОВ

По поводу забора оперативно комментарий в группе компаний «Аксиома» дать не смогли, попросив прислать официальный запрос. Между тем, при вырубке леса есть вполне конкретная жертва – 34-летний мужчина получил тяжелую травму при падении старого дерева. Его почему-то срубить и вывезти вовремя не поторопились.