«Место расправы из 90-х»: в Северном лесу Воронежа выстрелили в мужчину

Похоже, Северный лес становится все более опасным местом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Конфликт вокруг Северного леса в Воронеже обостряется после появления загадочного забора: по сообщениям местных жителей, вечером 29 августа охранники этого участка избили одного мужчину на глазах его семьи, а во второго выстрелили из травматического пистолета. Сейчас в происшествии разбирается полиция.

- Мы с мужем выгуливали собаку в лесопарке рядом с домом, - рассказывает Татьяна М. - Вокруг лесопарка лежит забор - был повален утром неизвестными нам лицами. Неожиданно из леса на нас выбежали качки, начали орать. Мы даже не сразу сориентировались, что они обращались к нам! Один из них напал со спины на моего мужа, повалил и стал душить!

По предварительной информации, конфликт мог начаться из-за того, что гулявший мужчина мог наступить на поваленный забор. Но это совсем не повод применять силу. Шокирующую драку, а, скорее, избиение заметил сосед семьи. Но стоило мужчине подойти, как ЧОПовцы выстрелили ему в живот.

- Прибежали соседи и местные жители, пытались вступиться! Эти качки никого не подпускали, муж стал задыхаться! - вспоминает Татьяна.

Сообщение в социальных сетях Фото: СОЦСЕТИ

Охранники, по словам девушки, чуть не набросились и на нее, но она, испугавшись, ринулась в сторону дома. Соседи вызвали полицию и скорую. Пока не приехали правоохранители, один из охранников продолжал сидеть на муже Татьяны.

- Это был ад! Когда полиция приехала, двое из нападавших скрылись, а остальные сказали, что просто прогуливались мимо. Наш любимый двор превратился в место расправы из 90-х. Самое страшное, что все это происходило на глазах детей, гулявших на площадке! Весь этот ужас происходил на их глазах! Ситуация жуткая, никогда не могла подумать, что все это реально в наше время! - комментирует Татьяна М.

Как рассказала Татьяна «КП-Воронеж», приехало три машины полицейских, все зафиксировали, поймали почти всех нападавших, отвезли в участок. На момент написания материала, ее муж также давал показания. Жительница Воронежа уверена, что такое ни в коем случае нельзя спускать, ведь это угроза здоровью и жизни.

Напомним, в Северном лесу, расположенном между улицами Миронова и Мордасовой, имеющем статус охраняемой территории, на этой неделе поставили забор. В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщили, что часть забора находится на территории охраняемой природной территории (ОПТ), а часть – на участках, к ней не относящихся. Так вот, власти вроде как будут настаивать на сносе промежутка ограждения....

Тем временем инициативная группа, борющаяся за сохранность Северного леса, расклеила по прилегающим к нему домам объявления. В них сообщается о проведении собрания у дома № 39 на улице Миронова. Всех неравнодушных людей приглашают собраться 30 августа в 19.00. Также для координации действий их призывают вступить в группу. Непонятно, во что может вылиться конфликт