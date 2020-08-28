Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области обратился в правоохранительные органы по поводу забора в Северном лесу

В Северном лесу Воронежа появился забор. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии возмутились появлением в Северном лесу Воронежа забора. Экологи, занимающиеся там уходовыми работами, обнаружили ограждения на отдельных земельных участках в границах парка. Как отметили в правительстве области этих сооружений там не должно быть, так как парк имеет особый, законодательно закрепленный статус:

- На территории Северного леса запрещаются виды деятельности, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка.

Кроме того, оказалось, что на сопредельной с лесом территории тоже появилось металлическое ограждение. Исходя вышесказанного, сотрудники департамента природных ресурсов и экологии возбудили дело об административном правонарушении и направили обращения в правоохранительные органы.

Любопытно, что ограждения в лесу появились после того, как правительство области анонсировало начало работ по расчистке и оздоровлению леса. Напомним, экологи обещают высадить в Северном лесу 8,8 тысяч саженцев, в том числе клены, березы, робинии ложноакациевые. Растения выбирали, опираясь на мнение экспертного сообщества – перечисленные лиственные породы являются типичными для нашей полосы и обладают хорошей приживаемостью.

Вместе с этим в Северном лесу проведут и генеральную уборку – сделают обрезку зеленых насаждений, поменяют больные и аварийные деревья, соберут валежник и мусор. Эта работа уже началась.

«В текущем году на территории природного парка вырубят почти пять тысяч ослабленных, больных, аварийных и сухостойных деревьев. Рубка будет проводиться равномерно, без стрессовых ситуаций для древостоя. Каждое дерево, назначенное к вырубке, обследовано и отмечено специальной маркерной краской, чтобы избежать уничтожения здоровых растений», – пояснили в региональном правительстве.