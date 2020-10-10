Ночью в Воронеже произошел пожар в Северном лесу

Расследование причин пожара в Северном лесу взято на особый контроль Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

10 октября примерно в 2:34 жители дома №25/8 по улице Владимира Невского сообщили спасателям о загорании лесной подстилки и сухой травы в Северном лесу. Огонь охватил площадь порядка 2 га.

- Пожар был ликвидирован в 3:29. На месте работало 7 пожарных расчетов, трактор с плугом для опашки от лесопожарного центра, поливомечные машины КБУ для подвоза воды, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе правительства Воронежской области подчеркнули, что никакие обстоятельства не изменят планов по созданию в этой локации зоны тихого отдыха. Расследование причин пожара в Северном лесу взято на особый контроль.

Ранее власти обещали, что к 2023 году в Северном лесу в Воронеже благоустроят место отдыха. В конце августа Северный лес попал, что называется, в зону конфликта. Причиной тому послужил непонятно кем воздвигнутый металлический забор. В результате пострадал местный житель – в него выстрелили из травматического оружия.