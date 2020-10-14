Из Северного леса хотят сделать памятник природы, где запрещено строительство

Пока в Северном лесу практически ничего не поменялось. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Северному лесу, раскинувшемуся на площади в 44,8 гектара в Коминтерновском районе, могут присвоить статус памятника природы областного значения. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте регионального правительства.

Статус этот означает введение режима особой охраны. Он в частности позволит изъять у нынешних многочисленных собственников участки в Северном лесу для их последующего благоустройства. Также этот режим предусматривает запрещение сплошной рубки, гидромелиоративных и ирригационных работ и геологического изучения недр. Также на территории леса нельзя будет что-либо построить. За исключением случаев, когда эти работы согласованы с региональным департаментом природных ресурсов и экологии.

Напомним, вокруг Северного леса разгорелся громкий скандал в конце августа 2020 года. Там появился незаконный забор, после стихийного митинга его снесли. Между этими событиями некие люди, охранявшие ограждение, ранили из травматического пистолета мужчину, заступившегося за другого, которого повалили на землю. Случилось это после потасовки возле того самого забора. Возможно, охранникам показалось, что мужчины хотели покуситься на целостность ограждение, которое однако вскоре все-таки не устояло. После этого инцидента была организована проверка прокуратуры. Она показала, что под видом рубки больных деревьев в лесу уничтожали и здоровые.

После этого губернатор Александр Гусев пообещал, что Северный лес оставят в покое и сделают его исключительно территорией для отдыха. Однако недавно часть леса горела. А на днях на деревьях появились загадочные красные кресты.