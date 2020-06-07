Новый антирекорд: в Воронежской области заразились коронавирусом еще 139 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:52:59+03:00

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Областные власти сообщили совсем уж тревожные цифры: на утро 7 июня стало известно, что за сутки коронавирус обнаружили у 139 наших земляков. Это наибольшее число за 24 часа с начала эпидемии коронавируса в Воронежской области. Прежний антирекорд держался с 3 июня – тогда зарегистрировали 127 заболеваний.

Всего заболевших стало 2837. Напомним, 19 из них умерли, 1688 выздоровели. Очевидно, что коэффициент распространения инфекции будет по-прежнему далек от нормы. Да и количество коек, пока не введена в строй новая больница на Машмете, видимо, еще более уменьшится.

В конце рабочей недели стало известно о вспышках этой опасной болезни в областном правительстве, администрации Россошанского района и на одном из крупнейших воронежских заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU