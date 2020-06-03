В Воронежской области коронавирусом заразились работники районной администрации

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:11:30+03:00

Госпитализация чиновникам Россошанского района пока не требуется, но их состояние находится на контроле у медиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стало известно о том, что в администрации Россошанского района заболели новым коронавирусом три сотрудника. Двое из них работали в разных подразделениях, еще один трудился водителем. Первая из заболевших – женщина – к моменту прихода положительного теста на коронавирус уже десять дней была дома. Дело в том, что администрация с начала эпидемии работает по новому графику – в ее здании находятся только дежурящие сотрудники.

Ни один из трех чиновников не госпитализирован, у одного из них болезнь протекает без симптомов, у двух других – в легкой форме. Определен круг их контактов, при этом то, что они общались друг с другом, в администрации опровергают. Часть служащих продолжат трудиться на удаленном доступе. У тех, кто находится на рабочем месте, постоянно меряют температуру, в здание администрации регулярно проводят дезинфекцию помещений.

2 июня взяли тест на коронавирус у главы администрации Россошанского района Юрия Мишанкова. Результат отрицательный.

Всего 2 июня в Россошанском районе зарегистрировали 12 новых случаев коронавируса. 10 из них лечатся дома, еще двое госпитализированы с пневмонией. Всего под амбулаторным наблюдением находятся 75 человек. В стационаре проходят лечение 51 больной, в том числе 21 россошанец.

Напомним, в Россошанском районе была вспышка этой опасной болезни на крупнейшем предприятии – «Минудобрениях». Там с 14 по 26 мая ее обнаружили у 17 работников.

Коронавирус добрался и до областного правительства. 3 июня стало известно о заражении им пяти сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений. У них болезнь протекает либо без симптомов, либо с легкими проявлениями ОРВИ. Всего за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 127 жителей Воронежской области - предыдущий печальный рекорд (111) был существенно превышен.

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ИСТОЧНИК KP.RU