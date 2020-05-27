2020-05-27T19:04:52+03:00
Общество

В Воронежской области на «Минудобрениях» произошла вспышка коронавируса

Обнаружить Covid-19 на ранней стадии удалось во время тестирования
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 14 по 26 мая на россошанских «Минудобрениях» выявили 17 сотрудников с новым коронавирусом. В подавляющем большинстве случаев работники переносили болезнь бессимптомно.

Обнаружить Covid-19 на ранней стадии удалось во время тестирования. На предприятии провели уже 1 001 исследование за свой счет.

- На предприятии соблюдаются все необходимые эпидемиологические меры, направленные на предотвращение распространения заболевания. Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, -поясняет руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.

Россошанские «Минудобрения» — крупное предприятие химической промышленности России, единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе.

Ранее стало известно, что несколько сотрудников воронежского концерна «Созвездие» заразились новой коронавирусной инфекцией. Конкретное число заболевших работников пока уточняется.

В Воронежском центре ракетного двигателестроения по состоянию на 26 мая диагноз COVID-19 подтвердился у 12 работников предприятия.

С той же проблемой столкнулись, например, на вагоноремонтном заводе, на кондитерской фабрике в Богданово.

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области рекомендовал местным предприятиям на коммерческой основе протестировать сотрудников на коронавирус. То есть за счет работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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