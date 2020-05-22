Стало известно, сколько работников кондитерской фабрики под Воронежем заразились коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T16:19:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На кондитерской фабрике в деревне Богданово Рамонского района заразились коронавирусом 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Напомним, о вспышке опасного заболевания на этом предприятии областные власти сообщили еще 14 мая. Однако до последнего времени масштаб заражения был неясен.

На предприятии ранее сообщали, что перед сменой у всех работников измеряют температуру, они обедают из одноразовой посуды. На фабрике регулярно проводят дезинфекцию поверхностей в помещениях и обрабатывают специальным раствором транспорт.

Напомним, на данный момент в Воронежской области коронавирус диагностировали у 1362 человек, 16 из них умерли, 918 выздоровели.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU