2020-05-22T16:14:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области пока не соблюдены условия для второго этапа снятия ограничений

Возрос коэффициент распространения коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
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Пока показатель распространения коронавируса не позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничений.Пока показатель распространения коронавируса не позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили о том, выполняются ли критерии, позволяющие перейти ко второму этапу снятия ограничений. Напомним, при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации губернатор Александр Гусев планирует со 2 июня разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

Однако пока показатели, позволяющие это сделать, не выполнены. За последние сутки возрос коэффициент распространения инфекции – с 0,93 до 1,00. Между тем норма для второго этапа снятия ограничений – 0,8. По остальным показателям все в порядке. Свободные койки от общего числа приспособленных для приема больных новым коронавирусом составляют 53,5% (при норме 50%). Все в порядке и тестированием на 100 тысяч жителей. Эта цифра равна 120,67 (норма 90). В Воронежской области провели уже более 99 тысяч тестов. По этому показателю регион входит в число 15 лучших в России.

Напомним, по данным на утро 22 мая, коронавирус в Воронежской области диагностировали у 1362 человек, 16 из них умерли. В то же время выздоровели уже 918 человек. В медицинских учреждениях изолировано 866 жителей нашего региона. Под наблюдением на дому остаются 2 247 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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