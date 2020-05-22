2020-05-22T09:15:53+03:00
Коронавирус Covid-19

У 55 жителей Воронежской области выявили коронавирус на 22 мая

Общее количество зараженных составило 1362 человека
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области выявили 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный оперштаб 22 мая. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг людей, которые контактировали в зараженными, установлен.

Всего за время пандемии COVID-19 подтвердился у 1362 человек. Коронавирус подозревают у заместителя мэра Воронежа. От инфекции 16 пациентов скончались. Выздоровели 837. На данный момент в медорганизациях изолировано 866 жителей региона. Под наблюдением на дому остаются 2 247 человек.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461

ИСТОЧНИК KP.RU

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