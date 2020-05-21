У заместителя мэра Воронежа заподозрили коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T12:39:02+03:00

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После того, как у руководителя городского управления физкультуры и спорта Александра Бахтина предварительно выявили коронавирус, проверили и его коллег. Сдала тест на Covid-19 и заместитель главы Воронежа Людмила Бородина. Дело в том, что чиновники могли контактировать.

Как сообщили в пресс-службе мэриии, позже поступила информация о том, что диагноз предварительно подтвержден. Пока Людмила Бородина ожидает окончательного результата исследования.

В случае итогового подтверждения диагноза, пройдет стандартная для таких ситуаций процедура - санитарная обработка помещений и определение контактного круга. Чиновница чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет. Однако она находится дома на самоизоляции.

Многие муниципальные служащие переведены на дистанционную работу, однако часть сотрудников должна выходить в рейды, участвовать в заседаниях, где неизбежно очное присутствие, работать с документами ограниченного доступа, что нельзя сделать удаленно.

Администрация города призывает воронежцев отказаться от любых необязательных контактов, от любых поездок по городу, посещений мест массового скопления людей, если только они не вызваны исключительно крайней необходимостью.

Ранее 21 мая в Воронежской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU