Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: со 2 июня могут открыть магазины до 800 кв. м.

21 Май 2020 2020-05-21T16:44:33+03:00

Это будет зависеть от положительной динамики эпидпоказателей

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Со 2 июня в Воронежской области может начаться второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. При условии положительной динамики показателей, установленных Роспотребнадзором.

- Те прогнозы, на которые мы сегодня опираемся, говорят: в начале июня Воронежская область подойдет ко второму этапу снятия ограничений. Предполагаем, что это ориентировочно 2 июня, - отметил губернатор Александр Гусев.

На этом этапе, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновят работу предприятия, торгующие непродовольственными товарами, площадью до 800 кв. м, уличные форматы торговли, образовательные учреждения.

Напомним, с 18 мая начались плановые приемы в воронежских поликлиниках

ИСТОЧНИК KP.RU