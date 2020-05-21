2020-05-21T16:44:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: со 2 июня могут открыть магазины до 800 кв. м.

Это будет зависеть от положительной динамики эпидпоказателей
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Со 2 июня в Воронежской области может начаться второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. При условии положительной динамики показателей, установленных Роспотребнадзором.

- Те прогнозы, на которые мы сегодня опираемся, говорят: в начале июня Воронежская область подойдет ко второму этапу снятия ограничений. Предполагаем, что это ориентировочно 2 июня, - отметил губернатор Александр Гусев.

На этом этапе, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновят работу предприятия, торгующие непродовольственными товарами, площадью до 800 кв. м, уличные форматы торговли, образовательные учреждения.

Напомним, с 18 мая начались плановые приемы в воронежских поликлиниках

ИСТОЧНИК KP.RU

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