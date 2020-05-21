Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: со 2 июня могут открыть магазины до 800 кв. м.
Со 2 июня в Воронежской области может начаться второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. При условии положительной динамики показателей, установленных Роспотребнадзором.
- Те прогнозы, на которые мы сегодня опираемся, говорят: в начале июня Воронежская область подойдет ко второму этапу снятия ограничений. Предполагаем, что это ориентировочно 2 июня, - отметил губернатор Александр Гусев.
На этом этапе, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновят работу предприятия, торгующие непродовольственными товарами, площадью до 800 кв. м, уличные форматы торговли, образовательные учреждения.
Напомним, с 18 мая начались плановые приемы в воронежских поликлиниках
ИСТОЧНИК KP.RU