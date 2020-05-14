На кондитерской фабрике под Воронежем несколько человек заболели коронавирусом
На кондитерской фабрике в Богданово Рамонского района несколько сотрудников заболели коронавирусом. Они проходят лечение. Это случилось еще до 9 мая.
Само предприятие работает в штатном режиме с соблюдением противоэпидемических мер, сообщили в региональном правительстве.
- На фабрике действует масочный режим. До работы допускаются только здоровые сотрудники, для этого перед сменой у всех измеряют температуру. Работники обедают из одноразовой посуды. На предприятии регулярно проводят дезинфекцию поверхностей в помещениях, также обрабатывают специальным раствором транспорт, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Напомним, на сегодняшний момент число жителей Воронежской области, у которых диагностировали коронавирус, превысило 1000 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU