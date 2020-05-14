2020-05-14T10:13:25+03:00
Коронавирус Covid-19

На кондитерской фабрике под Воронежем несколько человек заболели коронавирусом

Предприятие работает с соблюдением противоэпидемических мер
Ярослав ИВАНОВ
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На кондитерской фабрике в Богданово Рамонского района несколько сотрудников заболели коронавирусом. Они проходят лечение. Это случилось еще до 9 мая.

Само предприятие работает в штатном режиме с соблюдением противоэпидемических мер, сообщили в региональном правительстве.

- На фабрике действует масочный режим. До работы допускаются только здоровые сотрудники, для этого перед сменой у всех измеряют температуру. Работники обедают из одноразовой посуды. На предприятии регулярно проводят дезинфекцию поверхностей в помещениях, также обрабатывают специальным раствором транспорт, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, на сегодняшний момент число жителей Воронежской области, у которых диагностировали коронавирус, превысило 1000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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