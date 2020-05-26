2020-05-26T19:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже коронавирусом заразились 12 сотрудников Центра ракетного двигателестроения

Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежском центре ракетного двигателестроения произошла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 мая, у диагноз COVID-19 подтвердился у 12 работников предприятия. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение: трое – в медицинских стационарах, остальные – в домашних условиях.

- Выявили сотрудников, контактировавших с заболевшими. Все они сейчас находятся на самоизоляции дома под наблюдением медработников. В самих цехах, на площади более 3,5 тысяч кв. метров, проведена дезинфекционная обработка с применением спецсредств. На предприятии ежедневно перед проходными у сотрудников, приходящих на работу, меряют температуру, работникам выдаются маски и антисептические средства. В течение рабочего дня многократно с применением дезинфицирующих растворов моют места общего пользования (туалеты, лестничные пролеты, коридоры). Для работников установлен график очередности посещения действующих на предприятии столовых - для предотвращения скопления людей в одном месте и соблюдения социальной дистанции. Все начальники подразделений (цехов, отделов) получили письменные инструкции по выполнению мер противоэпидемического характера, - сообщили на предприятии.

Напомним, коронавирус также выявлен в хосписе в Стрелице, на вагоноремонтном заводе, на кондитерской фабрике в Богданово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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