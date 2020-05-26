У 7 сотрудников онкодиспансера в Воронежской области обнаружили коронавирус

26 Май 2020 2020-05-26T19:31:26+03:00

Еще диагностировали COVID-19 у трех человек, контактировавших с ними

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Диагноз коронавирус подтвердился у семи сотрудников воронежского онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района, а также у троих человек из контактного круга. Их болезнь протекает бессимптомно, сообщил региональный оперштаб по борьбе с заболеванием. Первым COVID-19 обнаружили у заведующего паллиативным отделением медучреждения. После чего, с 18 мая, по предписанию Роспотребнадзора, отделение паллиативной помощи закрыли на карантин. Родственникам пациентов разрешили забрать их домой на самоизоляцию.

- Учитывая тяжелое состояние здоровья пациентов, за ними ведётся регулярное амбулаторное наблюдение медиков, и необходимая помощь, если это понадобится, будет оказана им оперативно. Одна пациентка направлена на стационарное наблюдение в БСМП №1, она также находится под пристальным вниманием врачей, - отметили в оперштабе. -

Во всех помещениях проведена санитарная обработка специалистами Центра гигиены и эпидемиологии. - 30 мая в онкодиспансере проведут дополнительную дезинфекцию силами персонала паллиативного отделения. К 1 июня все ограничительные меры в онкодиспасере заканчиваются, и оно вернется к работе в полном объеме.

С начала апреля в Воронежской области заразились коронавирусом 254 медика

По состоянию на 26 мая, в Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился у 1581 жителей региона. Выздоровели 1157 пациентов. Умерли 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU