С начала апреля в Воронежской области заразились коронавирусом 254 медика

25 Май 2020 2020-05-25T19:06:07+03:00

За профессиональные риски им полагается единовременная выплата в 68 тысяч рублей

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254 медика Воронежской области заразились коронавирусом с 1 апреля по 24 мая. Как сообщили в региональном оперштабе, среди заболевших не только врачи и медсестры, но и водители, вспомогательный персонал. Часть из них уже выздоровела.

- Медработники, заболевшие COVID-19, становятся пациентами: им назначается обследование и лечение, проводится динамическое наблюдение, при необходимости - госпитализация, - добавили в оперштабе.

За профессиональные риски при исполнении должностных обязанностей медикам полагается единовременная выплата в 68 тысяч рублей. Однако для выяснения причин и места заражения сначала должно пройти эпидемиологическое расследование.

Всего в регионе выявили в 1 518 случаев коронавирусной инфекции. 1 026 жителей области выздоровели. 17 пациентов скончались. С подозрением на COVID-19 изолированы 933 человека. Под наблюдением на дому находятся еще 2 885 воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU