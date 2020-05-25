2020-05-25T19:06:07+03:00
Коронавирус Covid-19

С начала апреля в Воронежской области заразились коронавирусом 254 медика

За профессиональные риски им полагается единовременная выплата в 68 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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254 медика Воронежской области заразились коронавирусом с 1 апреля по 24 мая. Как сообщили в региональном оперштабе, среди заболевших не только врачи и медсестры, но и водители, вспомогательный персонал. Часть из них уже выздоровела.

- Медработники, заболевшие COVID-19, становятся пациентами: им назначается обследование и лечение, проводится динамическое наблюдение, при необходимости - госпитализация, - добавили в оперштабе.

За профессиональные риски при исполнении должностных обязанностей медикам полагается единовременная выплата в 68 тысяч рублей. Однако для выяснения причин и места заражения сначала должно пройти эпидемиологическое расследование.

Всего в регионе выявили в 1 518 случаев коронавирусной инфекции. 1 026 жителей области выздоровели. 17 пациентов скончались. С подозрением на COVID-19 изолированы 933 человека. Под наблюдением на дому находятся еще 2 885 воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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