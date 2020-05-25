Вспышка коронавируса на воронежском заводе: заболели уже 40 сотрудников

25 Май 2020 2020-05-25T14:47:28+03:00

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С начала мая на Воронежском вагоноремонтном заводе новый коронавирус выявлен уже у 40 сотрудников. У 13 из них болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у остальных - бессимптомно. Об этом 25 мая сообщили в оперштабе.

Ранее мы писали, что на вагоноремонтном заводе зафиксирован вспышка Covid-19, но тогда еще не было известно общее число заболевших. Всего же численность работников предприятия составляет около 2,5 тысяч.

По предписанию Роспотребнадзора предприятие изменило часть производственных процессов для минимизации контактов между рабочими. Завод продолжает работу с соблюдением всех мер безопасности. В частности, регулярно проводится дезинфекция помещений.

Предприятие закупило тепловизоры и электронные термометры: измерение температуры сотрудников проводится несколько раз в день. Установлены дополнительные диспенсеры с антисептиком. Приобретены 20 мощных передвижных обеззараживающих установок. На заводе действует обязательный масочный режим.

Сейчас в регионе общее число зараженных достигло 1518 человек. 25 мая в Воронежской области коронавирус нашли еще у 55 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU