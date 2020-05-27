2020-05-27T13:32:41+03:00
Общество

Департамент промышленности рекомендовал воронежским предприятиям за свой счет проверить сотрудников на коронавирус

В последнее время было зафиксировано несколько вспышек заболевания на местных производствах
Олег ИВАНОВ
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Департамент промышленности и транспорта Воронежской области рекомендовал местным предприятиям на коммерческой основе протестировать сотрудников на коронавирус. То есть за счет работодателя. В первую очередь советуют проверить работников с признаками ОРВИ.

Помимо этого работодатели обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора по мерам безопасности: тотальная дезинфекция, ограничения на работу для контактного круга, регулярное измерение температуры и прочие.

Ранее стало известно, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения произошла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 мая, диагноз COVID-19 подтвердился у 12 работников предприятия.

С той же проблемой столкнулись, например, на вагоноремонтном заводе, на кондитерской фабрике в Богданово.

А в Центральный райсуд Воронежа поступило уголовное дело на гендиректора Воронежского мукомольного комбината Андрея Ткачева. Его обвиняют в нарушении требований по профилактике инфекционных болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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