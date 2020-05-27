2020-05-27T16:47:17+03:00
Общество

Несколько сотрудников воронежского концерна «Созвездие» заразились коронавирусом

Конкретное число заболевших работников пока уточняется
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На предприятии действует собственный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекцииНа предприятии действует собственный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекцииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Несколько сотрудников воронежского концерна «Созвездие» заразились новой коронавирусной инфекцией. Конкретное число заболевших работников пока уточняется. Об этом 27 мая «КП-Воронеж» сообщили на предприятии.

Тем временем для сотрудников концерна организовали систематическое прохождение медицинского исследования на выявление Covid-19.

На предприятии действует собственный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудников предупредили, что при первых же признаках ОРВИ, нужно обращать за медицинской помощью.

При входе на территорию концерна перед началом рабочего дня сотрудникам бесконтактно измеряют температуру. Если она 37,5°С и выше, работник не допускается. То же правило касается и других явных признаках ОРВИ.

В течение дня работники должны использовать защитные маски - их ими, как сообщили на предприятии, обеспечили.

На территории концерна проводится ежедневная дезинфекция общественных мест.

Отметим, что концерн «Созвездие» занимается разработкой и производством высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и спецтехники, в частности, для вооруженных сил.

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области рекомендовал местным предприятиям на коммерческой основе протестировать сотрудников на коронавирус. То есть за счет работодателя.

Ранее стало известно, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения произошла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 мая, диагноз COVID-19 подтвердился у 12 работников предприятия.

С той же проблемой столкнулись, например, на вагоноремонтном заводе, на кондитерской фабрике в Богданово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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