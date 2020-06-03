Новый коронавирус обнаружили у пяти чиновников правительства Воронежской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:42:06+03:00

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Пять работников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области заразились новым коронавирусом. Располагается это подразделение администрации не на площади Ленина, а в высотном здании по адресу: улица Плехановская, 53. Эту информацию подтвердили в пресс-центре правительства региона:

- У всех пяти наших сотрудников болезнь протекает либо без симптомов, либо с легкими проявлениями ОРВИ. Госпитализация никому из них пока не понадобилась, работники управления находятся под регулярным наблюдением врачей. Полный круг их контактов установлен, состояние здоровья этих людей держат под контролем.

Напомним, утром 3 июня областные власти объявили о новом рекорде по заболеваниям коронавирусом: за прошедшие сутки эту заразу обнаружили у 127 наших земляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU