Новый рекорд коронавируса в Воронеже: за сутки заболели 127 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:28:29+03:00

Раньше ежедневный прирост не превышал 111 случаев

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Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зарегистрировали воронежские медики. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на 3 июня в регионе зарегистрировали 127 новых случаев заболевания. Это на 16 случаев больше максимального ежедневного прироста, регистрируемого до сегодняшнего дня (111 случаев).

С учетом новых заболевших общее количество жителей нашего региона с официальным диагнозом «коронавирус» достигло 2361. Выздоровели 1499 человек. 18 пациентов скончались.

По данным на 2 июня, коэффициент распространения инфекции составляет 1,11 (при норме 0,8). А свободный коечный фонд для лечения Covid-19 - 34,6 % (при норме 50%).

ИСТОЧНИК KP.RU