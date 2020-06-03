Новый рекорд коронавируса в Воронеже: за сутки заболели 127 человек
Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зарегистрировали воронежские медики. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на 3 июня в регионе зарегистрировали 127 новых случаев заболевания. Это на 16 случаев больше максимального ежедневного прироста, регистрируемого до сегодняшнего дня (111 случаев).
С учетом новых заболевших общее количество жителей нашего региона с официальным диагнозом «коронавирус» достигло 2361. Выздоровели 1499 человек. 18 пациентов скончались.
По данным на 2 июня, коэффициент распространения инфекции составляет 1,11 (при норме 0,8). А свободный коечный фонд для лечения Covid-19 - 34,6 % (при норме 50%).
ИСТОЧНИК KP.RU