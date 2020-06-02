Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области немного снизился

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:46:47+03:00

Но для снятия ограничений региону еще далеко

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил значение показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в регионе. Пока два из них далеки от нормы.

По данным на 2 июня, коэффициент распространения инфекции составляет 1,11 (при норме 0,8), накануне он был равен 1,33. А свободный коечный фонд для лечения Covid-19 - 34,6 % (при норме 50%).

Пока проблем нет только с тестированием: на 100 тыс. жителей сейчас показатель равен 170,1 (при норме 90).

При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации разрешат работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU