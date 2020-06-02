Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области немного снизился
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил значение показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в регионе. Пока два из них далеки от нормы.
По данным на 2 июня, коэффициент распространения инфекции составляет 1,11 (при норме 0,8), накануне он был равен 1,33. А свободный коечный фонд для лечения Covid-19 - 34,6 % (при норме 50%).
Пока проблем нет только с тестированием: на 100 тыс. жителей сейчас показатель равен 170,1 (при норме 90).
При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации разрешат работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.
ИСТОЧНИК KP.RU